حقيقة سحب المرور للوحات السيارات المخالفة بالممكلة

الخليج ٣٦٥ نت – نفت هيئة مكافحة الإشاعات الخبر المتداول حول أن المرور السعودي يقوم بسحب لوحات السيارات المخالفة، وأكدت أن الصور المنتشرة لملصق على زجاج السيارات يخص سحب لوحات السيارات التي تقف في الأماكن الخاطئة من قبل المرور أمر غير صحيح.
وأوضح “طارق الربيعان” المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور السعودي، أن هذا يمثل خبر قديم لقرار مروري في دولة الكويت عام 2016 والذي طُبق لفترة قصيرة قبل أن يتم إلغائه، ونفى تماماً أن تكون هذه الملصقات بمكة المكرمة.
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