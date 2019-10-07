نجاح تطوير خطة تشغيل نظام النقل الذكي بالمملكة.. الوزارة توّضح

الخليج ٣٦٥ نت – نجحت وزارة النقل في تطوير خطة التشغيل لنظام النقل الذكي؛ توفيراً للوقت والجهد وتطويراً للعمل الإداري، حيث يأتي مشروع التطوير برؤية طموحة وأهداف ترمي إلى جعل المستقبل في النقل أكثر أمناً وكفاءة.
وجاء هذا التطوير ببناء أنظمة تشغيلية وبرامج مساعدة في عمليات رصد الازدحامات والانذارات ومن ثم يقوم العنصر البشري بالتأكد منها وارسال الرسائل التحذيرية بدلاً من الاعتماد كلياً على العنصر البشري في كل هذه المراحل.
وأخيراً، فقد وقّعت الوزارة مذكرة تعاون مع معهد الإدارة العامة لتدريب منسوبي الوزارة؛ سعياً لتطوير أداء الكفاءات الوطنية وزيادة نسبة الإنتاجية.
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