اصطدام بورش 911 GT2 RS بعنف بباجاني هوايرا BC على مضمار “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – اصطدمت سيارة بورش 911 GT2 RS بعنف بجانب باجاني هوايرا BC على أحد المضامير، مع أضرار كبيرة على كلا السيارتين، ومن الواضح أن الاصطدام حدث في منعطف صعب يحتاج لتحكم قوي في فرامل السيارة وقدرتها على التباطؤ السريع.

لسوء الحظ، سائق البورش 911 GT2 RS ذات الـ 700 حصان دخل على المنعطف بسرعة أكبر من اللازم، ما أدى للتصادم مع الباجاني.

يبدو أن سائق البورش لم يصب بأذى وإن فام بفتح الباب قبل وقوف السيارة بشكل كامل وهذه خطوة خطيرة منه، بينما لا نعلم بعد حال سائق الباجاني.