سيارة باتمان معروضة للبيع بـ 3.19 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – بإمكانك الآن شراء سيارة باتمان يمكن تشغيلها وقيادتها بشكل كامل إذا كان بحوزتك 850,000 دولار (3.19 مليون ريال)، والسيارة المستعملة معروضة حالياً في موقع Auto.ru الروسي بعداد مسافات 120 كيلومتر ومحرك بترولي 5.0 لتر بقوة 502 حصان، والتصميم مأخوذ تماماً من سيارة باتمان المستخدمة في فيلم Batman v Superman.

وتأتي السيارة بنظام دفع خلفي حصراً مع جير اوتوماتيكي، مع مقود يمكن نزعه وأبواب اوتوماتيكية كهربائية ونوافذ مدرعة، مع كاميرا للرؤية الليلية ومسدسات مزيفة في المقدمة “لمحاكاة إطلاق النار” حسب وصف صاحبها.

كما تشمل السيارة العديد من المميزات مثل مقاعد رياضية وإضاءة محيطية للداخلية وجلود الكانترا الفاخرة وملاحة بالأقمار الصناعية وبلوتوث وتوجيه كهربائي ودخول عن بعد والمزيد.