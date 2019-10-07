فورد بيبي برونكو تظهر في صور تخيلية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد فورد لاقتحام فئة الدفع الرباعي الصغيرة مع موديل “بيبي برونكو” القادم والمنافس لجيب رينيجيد وأمثالها، كما سيتم اعتباره نسخة أخرى أهدأ وأصغر لبرونكو الجديدة كاملة الحجم، مع الحفاظ على الشكل الصندوقي.

وقد ظهرت صور تخيلية للشكل المتوقع للسيارة، بحروف فورد كبيرة على الشبك الأمامي ومصابيح أمامية مربعة مستوحاة من F-150 مع أقواس عجلات بارزة وتصميم خلفي مستوحى بقوة من لاندروفر ديسكفري سبورت.

من المتوقع اعتماد السيارة على نفس منصة اسكيب الجديدة مع محرك 1.5 لتر بثلاثة سلندر بقوة 180 حصان، مع إمكانية توفر محرك آخر 2.0 لتر بقوة 250 حصان.

وقد تم تخيل بيبي برونكو أيضاً على شكل بيك اب صغيرة بصندوق خلفي مفتوح وتصميم عام مستوحى من سيارات F-Series بيك اب، وإن كنا لا نتوقع رؤية مثل هذه السيارة قريباً من فورد.