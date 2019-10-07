هل تصلح فورد F-150 بتصميم كلاسيكي للجيل القادم؟

الخليج ٣٦٥ نت – فورد F-150 هي لا شك واحدة من أهم الموديلات بالعالم، حيث تتمتع باكتساح خاص في الولايات المتحدة وهي اهم مصدر للدخل لفورد، والسؤال هنا هل فورد مستعدة لإجراء تحديثات شاملة لسيارتها؟ تصميم مختلف عن المعتاد أم أن هذه خطوة خطرة مع النجاح الحالي للموديل؟، لنفكر في السيناريوهات وننظر للماضي للاستفادة.

موديلات 1956 إلى 1969 لفورد F-150 تمتعت بتصميم أمامي مميز بفضل شبكة التهوية الثلاثية الأبعاد مع حروف كبيرة للتعريف بالعلامة وشريط LED بارز، وفي الصورة التخيلية المرفقة المعتمدة على هذا التصميم، نرى الجمع بين اللمسات الكلاسيكية والحديثة مع سقف طافئ وأبواب وأقواس عجلات منخفضة بعض الشيء، وفي الداخلية نرى تصميما كلاسيكياً آخر مع مواد عالية الجودة وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة نسبياً مع عدد من أنظمة السلامة العصرية المتطورة.

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ماذا عن القوة؟

لن تكون بيك اب كاملة الحجم بدون محرك V8 قوي، وتشير التقارير أن الجيل القادم من F-150 ستحصل على محرك 4.8 لتر جديد بضغط الهواء متصل بجير اوتوماتيكي بعشر سرعات، وربما يقترح البعض إضافة مولد هجين للسيارة في حالة رغبة فورد في أخذ خطوات أكثر جراءة في التصميم.

كما تنوي فورد بالطبع طرح نسخة كهربائية مع الترويج لها بفيديو أثناء سحبها لعربات قطار، ولكن إذا أردنا إضافة سيناريوهات غير تقليدية فربما نتخيل بطاريات صلبة عالية الكثافة من التي يتم تطويرها حالياً أو ربما حتى خيار هيدروجيني، مع شحن سريع وبطارية تكفي 800 كيلومتر؟ لم لا.

بالطبع ما نطرحه هنا هو تصميم وتوجه تخيلي وسيناريو موازي لما تنوي فورد طرحه قريباً، وربما قد تفكر الشركة في تصميمه كسيارة اختبارية لجس النبض واختبار ردود الأفعال.