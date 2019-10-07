عروض استبدال كراسي الماكينة من الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، وحافظ على ماكينة سيارتك واستفد من العروض المميزة على استبدال كراسي الماكينة بأفضل الأسعار . السيارات المشمولة في العرض: سيارات يوكون، يوكون دينالي، سييرا من موديلات 2007 وما فوق. الشروط والأحكام: يتوفر العرض لدى مراكز الجميح للسيارات

يسري العرض حتى 31 اكتوبر

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض: Advertisements

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