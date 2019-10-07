الجبر للتمويل تقدم نصائح هامة لفحص السيارة المستعملة قبل الشراء

الخليج ٣٦٥ نت – وجهت شركة الجبر للتمويل عدد من النصائح الهامة للسائقين المقبلين على شراء سيارة مستعملة، وقالت هناك شروطا وأساسيات لشراء السيارات المستعملة يجب على المشتري معرفتها حتى لا يقع ضحية لسيارة كثيرة الأعطال، وذلك بفحصها جيدا في مراكز ميكانيكية، للكشف عن وجود أي خلل بها أو أعطال.



ونعرض فيما يلي الأجزاء الهامة التي يجب فحصها جيدا قبل شراء السيارة المستعملة:

1- فحص عداد الكيلومترات



يتلاعب بعض التجار والأشخاص في عداد كيلومترات السيارة من أجل رفع سعرها، لذا يجب فحص العداد في طبلون السيارة، وملاحظة وجود خدوش في المسامير الخاصة والتي تنتج من محاولة تفكيكه.

2- فحص هيكل السيارة الخارجي والشاسيه



يجب فحص هيكل السيارة الخارجي والشاسيه والطلاء جيدا للكشف عن تعرض السيارة لحوادث سابقة، كما يجب التأكد من عدم وجود صدأ بالسيارة.

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3- فحص المحرك والقطع الميكانيكية بالسيارة



يعتبر المحرك من أبرز أجزاء السيارة على الإطلاق وأغلاها سعراً، لذا يجب فحصه جيداً مع ملاحظة هذه النقاط أثناء الفحص، وهي ما يلي:

– أبحث عن أي تسرب من أي زيوت أو تآكل أو صدأ في المحرك، حيث يشير ذلك إلى وجود أعمال صيانة مكلفة في المستقبل، وعليك تفقد سائل الفرامل لتتأكد من عدم وجود تسريب.

– قم بفحص الخراطيم المتصلة بالمحرك، يجب ألا يوجد بها أي كسور أو تشققات.

-أزل غطاء غرفة الزيت، للتأكد من عدم اختلاط الزيت بالماء داخله.

4- فحص مقصورة السيارة



قم بفحص السيارة من الداخل، من المقاعد والتنجيد بحثًا أي شكل من أشكال الضرر، كما تأكد من عمل المكيف بصورة جيدة، وتحقق أيضاً من الأضواء وجميع وظائف السيارة أثناء وجودك بداخلها.