عبوة شامبو تتحول إلى قنبلة موقوتة داخل سيارة

الخليج ٣٦٥ نت – حذرنا فيما سبق من خطورة ترك بعض الأشياء في السيارات، ومنها زجاجات المياه والاسبراي والنظارات والولاعات لاحتمال تسببها في اشتعال السيارات.



واليوم ظهر خطر جديد في حال تركه في السيارة، حيث أنه قد يتعرض للانفجار، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وهو الشامبو الجاف، وهو ما يسبب أضرار جسيمة للسيارة، وذلك ما حدث بالفعل لإحدى السيدات الأمريكية تدعى “كريستين ديبركيت”.



وترجع وقائع قصة انفجار عبوة الشامبو الجاف داخل سيارة كريستين من طراز هوندا، عندما تركت ابنتها العبوة داخل قمرة قيادة السيارة في يوم كان شديد الحرارة، لتنفجر داخل السيارة فيما بعد وتلحق الأذى الشديد بالمقصورة الداخلية.

وعلقت كريستين على هذه الحادثة وقالت:”الأمر استغرق حوالي 15 دقيقة لاستيعاب ماحدث، شعرت وكأن هناك إعصار قد ضرب السيارة من الداخل، أو كأن شيئاً من السماء قد سقط على السيارة”.



وأضافت كريستين أن رواسب الشامبو انتشرت في كل أرجاء السيارة، ولقد تدمر زجاج السيارة، وأنه لحسن الحظ أنها لم تكن متواجدة في السيارة، لأنه لا أحد يعلم ماذا كان سيحدث إذا كانت بداخلها.