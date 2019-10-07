أسهل طريقة لمعرفة تاريخ إنتاج إطارات السيارة

كتب: باسل الحلواني

تعد الإطارات من أهم مكونات السيارة التي يجب التأكد من سلامتها لضمان الحفاظ على أمن وسلامة الركاب، لذلك يجب الحرص على فحصها بشكل دوري مستمر.

وبحسب الخبراء والمتخصصين، فإنه من الضروري مراعاة أمر غاية في الأهمية عند شراء الإطار، وهو التأكد من أن الإطارات لم يمض على صنعها أكثر من سنتين، لذلك يجب على السائق أن

يقرأ تاريخ تصنيع العجلات عند شرائها حتى يتأكد أنها لم تخزن لفترة طويلة أو تخضع لعملية تجديد.. ويبقى السؤال الأهم وهو:"كيف يمكن لقائد المركبة معرفة تاريخ إنتاج الكاوتش؟"، "سيارات الوفد"، تكشف في السطور التالية كيفية معرفة تاريخ تصنيع الإطارات.

بالنظر إلى إطار السيارة، ستجد أن هناك مجموعة

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من البيانات مدونة عليه، لعل أهمها تاريخ صنع الإطار، المكون من 4 أرقام، فمثلاً عند قراءة الأرقام 4209 فذلك يعني أن الإطار تم صنعه في الأسبوع الثاني والأربعون من عام 2009، أي أن أول رقمين من اليسار يدلان على أسبوع الإنتاج والرقمان الأخيران يدلان على سنة الصنع، وبذلك يعرف تاريخ إنتاج إطار السيارة.

وينصح الخبراء بضرورة استبدال الإطارات التي مر على إنتاجها مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، حتى لو كانت كيلومترات السيارات قليلة.