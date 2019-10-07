كتب: باسل الحلواني
تعد الإطارات من أهم مكونات السيارة التي يجب التأكد من سلامتها لضمان الحفاظ على أمن وسلامة الركاب، لذلك يجب الحرص على فحصها بشكل دوري مستمر.
وبحسب الخبراء والمتخصصين، فإنه من الضروري مراعاة أمر غاية في الأهمية عند شراء الإطار، وهو التأكد من أن الإطارات لم يمض على صنعها أكثر من سنتين، لذلك يجب على السائق أنيقرأ تاريخ تصنيع العجلات عند شرائها حتى يتأكد أنها لم تخزن لفترة طويلة أو تخضع لعملية تجديد.. ويبقى السؤال الأهم وهو:"كيف يمكن لقائد المركبة معرفة تاريخ إنتاج الكاوتش؟"، "سيارات الوفد"، تكشف في السطور التالية كيفية معرفة تاريخ تصنيع الإطارات.
بالنظر إلى إطار السيارة، ستجد أن هناك مجموعة
وينصح الخبراء بضرورة استبدال الإطارات التي مر على إنتاجها مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، حتى لو كانت كيلومترات السيارات قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسهل طريقة لمعرفة تاريخ إنتاج إطارات السيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.