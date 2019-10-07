فورد الأمريكية تكشف رسميًا عن النسخة الجديدة من "كوجا"

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، رسمياً عن سعر سيارتها الشهيرة كوجا الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، والذي يبدأ من 31 ألفا و900 يورو (571 ألف جنيه مصري) تقريبًا.
أكدت "فورد"، أن "كوجا" الجديدة
وبجانب هذا المحرك يتوفر محرك ديزل سعة 0ر2 لتر بقوة 150 أو 190 حصان، وتعتمد بعض نسخ السيارة على مولد بدء تشغيل 48 فولت، ويضم برنامج دفع السيارة النسخة الهجينة Plug-in بقوة 225 حصان.
ويتوفر لسيارة فورد الجديدة ضمن باقة التجهيزات الاختيارية مصابيح LED وأجهزة رقمية ومجموعة تعليق رياضية.
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