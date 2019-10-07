"أميك" يكشف عن السيارة الأكثر مبيعًا في السوق المصرية

كتب: باسل الحلواني
كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، الخاص بمبيعات السيارات خلال الفترة من يناير 2019، وحتى أغسطس 2019، عن السيارة الأكثر مبيعاً في السوق المصرية.
ووفقاً للتقرير فإن سيارة نيسان اليابانية الشهيرة "صني"، استطاعت أن تقتنص لقب السيارة الأكثر مبيعاً خلال تلك الفترة، بإجمالي مبيعات بلغ 7860 سيارة.
وكانت شركة نيسان موتور ايجيبت، قد خفضت أسعار نيسان صنيموديل 2020، خلال سبتمبر الماضي، بقيمة 14.5 ألف جنيه، لتصل الفئة الأولى إلى 208.5 ألف بدلاً من 223 ألفًا، ووصلت أسعار الفئة الثانية إلى 219.5 ألف مقارنة بـ234 ألفًا، وحددت الفئة الثالثة بسعر 230.5 ألف مقابل 245 ألفًا سابقًا.
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