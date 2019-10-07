تعرف على مبيعات السيارات "الملاكي" في مصر خلال الـ8 أشهر الأولى من 2019

كتب: باسل الحلواني
أكد مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات قطاع سيارات الركوب (الملاكي)، خلال الأشهر الثماني الأول من عام 2019 الجاري، قد تراجعت بنسبة 10%على أساس سنوي.
وبحسب البيانات الصادرة عن "أميك"، فإن إجمالي مبيعات سيارات الركوب "المستوردة والمحلية"، خلال الـ8 أشهر الأولى منعام 2019، بلغت 73 ألفًا و538 سيارة مقارنة بـ81 ألفًا و405 وحدات في 2018.
وكانت سوق السيارات قد شهدت العديد من التقلبات منذ شهر يناير الماضي، وتحديداً عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية.
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