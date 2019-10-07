تعرف على مواصفات وأسعار بورش Cayenne تربو 2020 في مصر

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ننشر لكم مواصفات وأسعار سيارة بورش Cayenne تربو 2020 الرياضية متعددة الاستخدامات الفارهة في مصر.

تعتمد فئات سيارة بورش Cayenne تربو 2020 الرياضية على سواعد محرك تربو مكون من 8 سلندرات بسعة 4. لترات وقوته الإجمالية تقدر بـ550 حصان ميكانيكي وسرعة قصوى تصل لـ286 كم/س.

وتعمل بنظام الحقن الإلكتروني المباشر للوقود، وتعتمد نظام الدفع الكلي للعجلات، وينقل طاقة المحرك للمحاور الأربعة ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات؛ وتقف على إطارات رياضية قياس 21 بوصة.

ويوجد بالسيارة وسائد هوائية وستائر جانبية لحماية الركاب، ونظام فرامل ABS وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام تنبية ضد السرقة وإيموبليزر ضد السرقة وتنبيه لإحكام غلق الأبواب وقفل مركزي للأبواب.

كما توفر السيارة لسائقها العديد من وسائل المساعدة على القيادة براحة وأمان أبرزها منظومة الإضاءة التي تتكون من مصابيح LED أمامية وخلفية وفوانيس زينون وحساس إضاءة أمامي وإمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية وفوانيس ضباب أمامية وخلفية.

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وتوفر السيارة لقائدها إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر والتحكم في العديد من الوظائف من خلال عجلة القيادة الإلكترونية القابلة للتحكم، ومثبت للسرعة وكاميرا خلفية وحساسات للركن وكمبيوتر رحلات.

ويوجد بالسيارة فتحة سقف بانورامية تعمل بالكهرباء وزجاج كهرباء بلمسة واحدة وتكييف هواء ثنائي المناطق ومساند رأس أمامية وخلفية وحامل أكواب أمامي وخلفي وأدراج تخزين مضيئة.

ويتوفر بالسيارة نظام صوتي مكون من 8 سماعات ومشغل اقراص مدمجة ومدخل AUX ومدخل USB وبلوتوث، ونظام Apple CarPlay وandroid auto لربط الهواتف الذكية بالسيارة، وشاشة تحكم لمسية في منتصف لوحة القيادة وأخرى أمام السائق بجانب عدادات السرعة لعرض الخرائط والبيانات.

أسعار سيارة بورش Cayenne تربو 2020 الرياضية

تبدأ الأسعار الرسمية لبورش Cayenne من ثلاثة ملايين و905.286 جنيه للفئة الأولى، بينما يبلغ سعرة الفئة الثانية "كوبيه" أربعة ملايين و041.324 جنيها.