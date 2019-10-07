كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تُجري تعديلات على سياراتها الجبارة "HILUX 2020" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "تويوتا" مؤخرًا، عن أحدث نموذج من مركبات HILUX التي يعشقها الملايين من محبي سيارات الـ"بيك آب" حول العالم، وقد حصلت HILUX 2020 على العديد من التعديلات التي شملت تصميم الهيكل والواجهات الأمامية والخلفية، وجاءت بمصابيح مميزة، وماصات صدمات معدلة جديدة.

أما قُمرة هذه السيارة فأتت بمقاعد مريحة مخصصة لـ5 ركاب، وزُوّدت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس، قادرة على الاتصال مع أجهزة "أندرويد" وiOS، إضافة إلى مقود متطور بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والمولتيميديا.

وحصلت HILUX على عجلات بمقاس 18 إنشًا، ومحرك بـ4 أسطوانات وسعة 2.4 لتر، وميزة tart- stop التي تقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال وقوف السيارة على الإشارات أو أثناء الازدحامات المرورية.

ويصل سعر هذه السيارة في بلدان الخليج وبعض البلدان العربية إلى 36.5 ألف دولار.