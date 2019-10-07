فولكس فاجن تكشف عن النموذج الجديد من جيتا

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، عن النموذج الجديد من أيقونتها الشهيرة جيتا، التي تعد من أشهر السيارات العائلية في الأسواق.
وشهد النموذج من جيتا اختلافاً كليا، حيث حصلت على هيكلأكبر وأكثر عصرية، مزين بواجهة أمامية عريضة مطلية بالكروم، وجنح هوائي صغير من الخلف، ومصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED.
وحصلت السيارة على قمرة واسعة فيها مقاعد
وزودت جيتا الجديدة، بكاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المغطاة بالثلوج، وحساسات لقياس المسافات، وحساسات للمطر والضوء.
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