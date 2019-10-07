بالأرقام.. 10 علامات تجارية تتصدر مبيعات سوق السيارات في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" ، عن الـ 10 علامات الأكثر مبيعاً في قطاع السيارات ، خلال الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2019

في الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2019 ، بعد أن نجحت في تسويق 25.355 وحدة بمختلف طرازاتها مستحوذة على 24.2٪ من السوق

المصري.

واحتلت نيسان اليابانية ، والمركز الثاني بواقع 13.254 حصة سوقية بنسبة 12.7 ، تلتها هيونداي الكورية الجنوبية بواقع 11.615 وحدة متفوقة على تويوتا اليابانية التي باعت 11.081 وحدة فندقية كانت تحتل المركز الثالث حتى آخر يوليو 2019.

أما المركز الخامس بقائمة العلامات التجارية

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الأكثر مبيعًا ، فقد كان حجمه كبيرًا جدًا من إجمالي مبيعات السوق في ثمانية أشهر وبواقع 8.193 وحدة.

في المركز السادس من نصيب بيجو الفرنسي الذي سجل مبيعات قوية منذ بداية العام.

تحتل المرتبة الرابعة بين الشركات العاملة في السوق المصري ، في 4.398 بحصة سوقية تقدر بـ4.2٪.

3.52 وحدة بحصة سوقية نسبتها 3.4٪ ، ثم سوزوكي اليابانية تاسعًا بإجمالي مبيعات تقدر بـ2.863 وحدة.

في المبيعات ، قد تكون مبيعاتها 2.6٪.