لينكون تكشف تفاصيل وسعر كونتيننتال 2020 الإصدار الخاص

الخليج ٣٦٥ نت – عاد إصدار الأبواب الانتحارية (تفتح بشكل عكسي) للإنطلاق في لينكون كونتيننتال 2020، وبخلاف موديل العام السابق التي كانت تقتصر على 80 سيارة فقط، فسيتم إنتاج حوالي 150 سيارة، وسيبدأ تسليمها للعملاء في الربيع المقبل، وقد فتحت فورد بالفعل باب الطلب المسبق للإصدار المحدود بسعر يبدأ من 115,470 دولار (433,000 ريال) بدون رسوم الوجهة والتسليم، وهو ما يزيد بمقدار 40,000 دولار (150,000 ريال) عن كونتيننتال بلاك ليبل التي تستند إليها.

على عكس بلاك ليبل العادية، فإن كونتيننتال ذات الأبواب الإنتحارية أصبحت أطول بـ 152 مم بين المحورين، وهي خطوة جلبت مساحة أكبر للركاب الخلفيين، كما تم تحسين الدخول والخروج في الخلف بفضل الأبواب الطويلة العكسية، وتحتوي أيضاً على المزيد من وسائل الراحة، بما في ذلك تقليل الضوضاء ونظام الصوت المتميز وشاحن الهاتف اللاسلكي.

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يتم تقسيم المقاعد الخلفية بوحدة تحكم مركزية كاملة الطول تحتوي على طاولة وحاملات كمبيوتر لوحي وأدوات تحكم في المناخ والصوت ومنفذ طاقة بجهد 110 فولت ومنافذ USB، كما تحصل على عتبات أبواب مضيئة ولمسات فاخرة أخرى، ويمكن للعملاء الاختيار من بين ثلاثة ألوان خارجية، وهي الأبيض المعدني والأزرق الكريستالي والأسود، وبالنسبة للداخلية، يتعين عليكم الاختيار من Alpine / Chalet أو Jet Black / Thoroughbred، وهذا الأخير لا يوفر اللمسات الزرقاء للداخلية.

أما بالنسبة للقوة، فهي تأتي من محرك V6 بسعة 3.0 لتر مزدوج التوربو يولد قوة 400 حصان وعزم دوران قدره 542 نيوتن.متر.