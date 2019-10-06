“بالفيديو” سباق تسارع بين X-Class وF-150 رابتور وأماروك ورينجر رابتور

الخليج ٣٦٥ نت – تُعرف الشاحنات الصغيرة بكفائتها بفضل محركاتها القوية ذات عزم الدوران الكاف لتشغيلها على تضاريس المتنوعة، والصندوق الخلفي المثير للإعجاب والعملي، والقدرة على القيام بأي عمل تقريباً يطلبه مالكها، ولكن ليس هذا ما سنتحدث عنه اليوم، ففي احدث فيديوهات carwow، أرادوا معرفة البيك آب الأسرع بين هؤلاء المنافسين الأشداء.

في الفيديو ستشاهد فورد رينجر رابتور، والتي تعد النسخة ذات الاداء العالي من رينجر، وهي تتنافس أمام مجموعة رائعة من سيارات البيك آب، وتستمد رينجر رابتور قوتها من محرك رباعي الأسطوانات توربو ديزل بسعة 2.0 لتر يولد قوة 211 حصان وعزم دوران قدره 500 نيوتن.متر، وتتميز بنظام تعليق للأداء الشاق وجنوط وإطارات كبيرة، ثم هناك الشقيق الأكبر لها وهي فورد F-150 رابتور، مع محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 411 حصان و584 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن فولكس فاجن أماروك تمتلك محرك توربو V6 سعة 3.0 لتر بقوة 258 حصان وعزم دوران قدره 480 نيوتن.متر، أما مرسيدس بنز اكس-كلاس فتتمتع بمحرك V6 سعة 3.0 لتر بقوة 258 حصان وعزم دوران أقل قليلاً من 550 نيوتن.متر.

وبدون أن نفسد الفيديو لكم، دعونا نقول لكم فقط أن النتائج غير متوقعة إلى حد ما، فلمن ستكون الغلبة؟ شاهدو الفيديو وأخبرونا هل توقعتم الفائز بشكل صحيح أم لا.