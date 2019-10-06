استقالة رئيس تصميم رولزرويس الجديد بشكل مفاجئ

الخليج ٣٦٥ نت – في 16 شهراً فقط استقال رئيس تصميم آخر لرولز رويس، حيث أعلن جوزيف كاباي عن رحيله بعد ستة أشهر من العمل، يذكر أنه في يونيو 2018، استقال جيلز تايلور أيضاً من منصبه كرئيس تصميم بالشركة وأعلن حينها عن ذهابه إلى هونغ تشي الصينية، ومن جانبها تمنت رولز رويس التوفيق لرئيس تصميمها المستقيل حديثاً لإسهاماته، وأضافت أنه سيتم الإعلان عن خليفته في الوقت المناسب.

يذكر أنه قبل انضمامه إلى رولز رويس في مارس 2019، كان جوزيف كاباي هو مدير تصميم بي ام دبليو منذ فبراير 2017، وقبل ذلك، شغل منصب رئيس قسم التصميم في سكودا التابعة لفولكس فاجن، حيث أشرف على تجديد سيارات العلامة التجارية التشيكية مثل الجيل الثالث من أوكتافيا وسوبيرب.

Advertisements

وقد لمع نجم كاباي عندما قام بتصميم خارجية بوجاتي فيرون، التي صممها بعد فترة قصيرة من بداية حياته المهنية في عام 1999 مع مجموعة فولكس فاجن، ومن عام 2003 أصبح رئيس التصميم الخارجي بأودي.

من المحتمل أن سبب استقالة كاباي أنه وجد أن وظيفته في رولز رويس أقل ديناميكية مما كان يتوقع، نظراً لدورة حياة سيارات الشركة الطويلة نسبياً، وحقيقة أن تشكيلتها محدثة بالفعل إلى حد كبير، حيث تم إطلاق فانتوم الجديدة كلياً في 2017، ثم كولينان الـ SUV في عام 2018، في حين أن الكشف القريب المتوقع هي جوست الجديدة كلياً، والتي ستصل العام المقبل، والتي كان من الممكن أن يكون له دور كبير في تصميمها.