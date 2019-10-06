تويوتا كراون 2020 تحصل على نسخة رياضية فاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – تمثل تويوتا كراون الطراز الأعلى في تشكيلة شركة صناعة السيارات اليابانية، وهي مخصصة للسوق الياباني، ففي يونيو من العام الماضي، كشفت الشركة عن الجيل الخامس عشر من كراون في سوقها المحلي، والآن تلقت السيدان إصدار خاص “Sport Style” الذي يمنح السيارة الفاخرة مظهراً رياضياً.

في الخارج، يحصل الطراز على جنوط ألمنيوم فريدة من نوعها مقاس 18 بوصة تنتج ضوضاء أقل أثناء القيادة مقارنة بالجنوط العادية، كما تشتمل المواصفات القياسية على مصابيح أمامية وخلفية LED، ولمسات داكنة على الشبك الأمامي وحلقات مصابيح الضباب وزخارف لوحة الترخيص الخلفية.

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تعد التغييرات الداخلية دقيقة وفعالة، حيث تشتمل على مقصورة سوداء بالكامل مع لمسات حمراء على المقاعد ولوحة القيادة والكونسول الوسطي وألواح الأبواب وحصر الأرضيات عند اختيار حزمة المقاعد الجلدية الاختيارية التي تتميز بالجلود الأصلية، وخلاف ذلك، فإن المقاعد عبارة عن مزيج من القماش والجلد المصنع، مع ألواح أبواب مبطنة بالجلد الصناعي أيضاً.

كما تأتي السيدان الفخمة بمجموعة أمان تتضمن شاشة لمراقبة النقاط العمياء، ومكابح تلقائية أمامية، كما يتوفر خياران للمحرك، الأول بنزين توربو بأربعة أسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 241 حصان وعزم دوران قدره 350 نيوتن.متر، بنظام دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، والخيار الثاني محرك هايبرد سعة 2.5 لتر يولد قوة إجمالية قدرها 222 حصان، يتم توفيره بنظام دفع خلفي أو كلي، ويتوفر الإصدار منذ 2 أكتوبر في جميع أنحاء اليابان بسعر يبدأ من 47,475 دولار (178,000 ريال).