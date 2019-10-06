نظرة على كيا بيك اب إذا أتت بتصميم تيلورايد

الخليج ٣٦٥ نت – تعد كيا تيلورايد SUV الجديدة المكونة من ثلاثة صفوف من المقاعد واحدة من أفضل طرازات فئتها، حيث حققت نجاحاً في المبيعات وإشادة من النقاد، والسؤال الآن هل ستبدو جيدة كشاحنة بيك آب متوسطة؟ تكشف بعض الصور التخيلية الآن عما يمكن أن تكون عليه البيك آب، حيث تم استبدال الصف الثالث من المقاعد بصندوق خلفي صغير، ولإكمال التحول، تأتي السيارة بمظهر أكثر شراسة من الـ SUV.

من ناحية الحجم، فإن البيك آب من المحتمل أن تدخل في فئة السيارات متوسطة الحجم مثل شيفروليه كولورادو وفورد رينجر، والجدير بالذكر أن كيا الـ SUV يبلغ طولها 5 أمتار، أي أقل ببضعة سنتيمترات من طول سيارات البيك آب سالفة الذكر، ولكن بالتأكيد إذا تحولت تيلورايد إلى بيك آب ستكتسب بضعة سنتيمترات بسبب الصندوق الخلفي.

أما إذا كنت تتساءل عما إذا كان هذا التصميم سيتحول إلى واقع أم لا، فيجدر بالذكر أن مبيعات الشاحنات متوسطة الحجم في زيادة مستمرة، وهو السبب في أنه لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن شركات صناعة السيارات التي لم تقدم سيارات بيك آب في الأسواق المختلفة تفكر في القيام بذلك، في حين أن مسؤول تنفيذي بكيا كان متخوفاً بشأن هذا الأمر في وقت سابق من هذا العام، ولم يؤكد أو ينكر حينها إنتاج سيارة بيك آب في المستقبل، إلا أن أحد المديرين التنفيذيين للشركة قد أكد أنها تعمل على شاحنة واحدة على الأقل، تستند إلى هيونداي سانتا كروز المدمجة القادمة، وربما ستكون أرخص بكثير لجذب المشترين.

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هيونداي سانتاكروز الاختبارية: