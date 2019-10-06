عروض صيانة فورد من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة – فورد للسيارات، واغتنم الآن فرصة عرض الـ399 ريال حيث يشمل العرض إصلاحات الصدام الأمامي أو الخلفي. مزايا العرض: خصم %30 على قطع الغيار وأجور اليد العاملة على أية إصلاحات إضافية.

السعر يشمل إصلاح ودهان الصدّام الأمامي أو الخلفي (العرض لا يشمل تغيير الصدّام الأمامي أو الخلفي). الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 31 أكتوبر، 2019

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض: Advertisements

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