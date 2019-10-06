هيئة النقل تُصدر اللائحة المنظمة لنشاط نقل وسحب السيارات.. إليك تفاصيلها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للنقل عن اللائحة المنظمة لنشاط نقل وسحب السيارات المقرر تطبيقها؛ حفاظاً على أرواح قائدي السيارات والمواطنين ورفعاً لمستوى السلامة على الطرق، وإليكم أبرز ما جاء في هذه اللائحة:
- لحصول المنشآت على الترخيص يجب توفير الحد الأدنى من عدد سيارات النقل أو السحب اللازمة لممارسة النشاط بما لا يقل عن 10 سيارات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ولحصول الأفراد يجب أن يمتلك الفرد سيارة نقل أو سحب واحدة فقط بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي، على أن يكون الفرد مستخدماً فعلياً.
- ضرورة التزام سائق السيارة بساعات القيادة المحددة والتي لا تزيد على 9 ساعات في اليوم، والحد الأقصى للقيادة الأسبوعية 56 ساعة، وفترة راحة مدتها 45 دقيقة بعد كل قيادة متواصلة لمدة 4 ساعات ونصف.
- ألا يزيد عمر السيارة على 20 عاماً وألا تزيد سعة النقل على سيارتين، وذلك في سيارة النقل والسحب بأجر.
وتضمنت اللائحة 53 مخالفة يعاقب عليها بغرامات تتراوح ما بين 500 و5000 ريال، من أبرزها:
- تشغيل سائق غير سعودي لقيادة السيارة.
- ممارسة النشاط بدون ترخيص أو بترخيص منتهي أو ملغي، بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.
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