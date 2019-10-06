إليك الرسوم المقررة على رخص سير ونقل ملكية السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول رسوم تجديد السيارات. وجاء رد المرور بأن الرسوم المستحقة تشمل مايلي: رسوم رخصة السير الخاصة قدرها 100 ريال للرسم السنوي وللتجديد السنوي ولرسم التالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية.

رسوم رخصة النقل الخاص قدرها 200 ريال للرسم السنوي والتجديد السنوي، فيما تصل إلى 100 ريال لرسم التالف والمفقود، و150 ريال لنقل الملكية.

رسوم رخصة سير الحافلة الصغيرة تصل إلى 200 ريال لرسم الرخصة السنوي والتجديد السنوي و100 ريال لرسم التالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية.

رسوم رخصة سير سيارة الأجرة قدرها 200 ريال لرسم الرخصة السنوي، والتجديد السنوي 100 ريال لرسم التالف والمفقود 300 ريال رسم نقل الملكية.

رسوم رخصة سير النقل العام تصل إلى 400 ريال لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، و100 ريال لرسم التالف والمفقود، و300 ريال لرسم نقل الملكية.

رسوم رخصة سير الحافلة العامة تصل إلى 400 ريال لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، و100 ريال لرسم التالف والمفقود، و300 ريال لرسم نقل الملكية.

رسوم رخصة سير الدراجة الآلية تصل إلى 100 ريال لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي وللتالف والمفقود، و150 ريال لرسم نقل الملكية.

رسوم رخصة سير سيارة الأشغال العامة تصل إلى 300 ريال لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، و100 ريال للتالف والمفقود، و300 ريال لرسم نقل الملكية. وتختلف رسوم رخص القيادة حسب أنواعها، كالتالي: رسوم رخصة القيادة الخاصة تصل إلى 40 ريالاً لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي، وهي نفس الرسوم المقررة لرخصة القيادة العامة.

رسوم رخصة قيادة سيارات الأشغال العامة تصل إلى 100 ريال لرسم الرخصة السنوي وللتجديد السنوي.

رسوم رخصة قيادة الدراجة الآلية تصل إلى 20 ريال لرسم الرخصة السنوي و للتجديد السنوي.

رسوم التالف والمفقود لكل رخصة تصل إلى 100 ريال.

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