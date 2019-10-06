“بالفيديو” شاهد حوادث مرورية متعددة نتيجة الانشغال عن الطريق بأبو ظبي

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر حوادث تصادم مرعبة بين عدد من السيارات في أحد الطرق السريعة.

وتعود أسباب تلك الحوادث إلى انشغال قائدي سيارتين بغير الطريق أثناء القيادة، وجاء هذا الفيديو من فئة الفيديوهات التوعوية بالتعاون مع مركز “التحكم والمتابعة” لمخاطر انشغال السائقين بغير الطريق، والذي يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وأوضح الفيديو مشهدين لحادثين مروريين، فالمشهد الأول يُظهر قائد سيارة قد تفاجأ بأنه على وشك الاصطدام بالسيارة التي تسير أمامه، فقام بتغيير مساره فجأة ليصطدم بسيارة أخرى كان تسير بجانبه، أما المشهد الآخر فقد أظهر اصطدام سيارة بأخرى من الخلف ما تسبب في انحراف السيارة المصدومة وارتطامها بأخرى كانت تسير إلى جانبها.

نرجو من الجميع توخي الحذر والسلامة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة؛ حفاظاً على سلامتكم وأرواحكم وأرواح من يقودون معكم على نفس الطريق.