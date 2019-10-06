اوبر تُطلق خدمة “أوبر كوبتر” للنقل بالطائرات المروحية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “أوبر تكنولوجيز” للنقل التشاركي بمدينة نيويورك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إتاحة خدمة “أوبر كوبتر” لحجز رحلات إلى مطار “جون إف. كنيدي” بطائرات هليكوبتر عبر تطبيقات الشركة.

الخدمة متاحة لمستخدميها المميزين من أعضاء برنامج “بريميوم” من منهاتن السفلي وإليها، مع العلم أن خدمة تأجير الطائرات لا تظهر كأحد الخيارات عبر تطبيق أوبر سوى للعملاء المتواجدين في نطاق منطقة منهاتن السفلي فقط.

يُذكر أن الرحلات بالسيارة من منهاتن المزدحمة إلى مطار “جون كنيدي” أو أى مكان آخر تستغرق ما بين ساعة إلى ساعتين في وسائل المواصلات العامة، بينما تستغرق الرحلة على متن طائرات “أوبر تكنولوجيز” 8 دقائق فقط، وتتراوح تكلفتها ما بين 200 و225 دولاراً للشخص الواحد.