“بالصور” موظفون يهدون زميلهم سيارة جديدة بعد تعرضه لحادث

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تُظهر إهداء عدد من العاملين في برج الشمال الطبي بعرعر، سيارة جديدة إلى زميلهم في العمل.
وكان ذلك بعد تعرضه لحادث نتج عنه تلف سيارته، فقرروا إسعاده بأن يشتروا له هذه السيارة الجديدة عوضاً عما حدث معه، حيث كانت هذه السيارة احتفاءاً منهم بسلامته قبل أي شيء آخر، معبّرين عن مدى حبهم له عبر هذه اللفته الجميلة.
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