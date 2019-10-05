ننشر الأسعار الرسمية لهيونداي أكسنت 2020 بعد الزيادات الأخيرة

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، بزيادة أسعار جميع فئات "هيونداي اكسنت HCI" موديل 2020 الجديدة بقيمة 2000 جنيه.

وبحسب التسعير الجديد الذي أبلغ الوكيل المحلي

شبكة موزعيه بتطبيقه في أكتوبر الجاري، أصبح سعر الفئة القياسية 264.000 جنيه بدلاً من 26200 جنيه، بينما قدمت الفئة الثانية بسعر رسمي 277.000 جنيه بدلاً من 275.000 جنيه.

وأصبح سعر الفئة الثالثة بعد الزيادة 287.000 جنيه، بدلاً من 285.000 جنيه، بينما الفئة الرابعة قدمت بسعر رسمي 317.000 جنيه مقارنة بـ315.000 جنيه، أما الفئة الأعلى من أكسنت 2020 أصبح سعرها رسمي344.000 جنيه بعد أن كانت بـ 342.000 جنيه.