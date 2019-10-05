وزارة النقل توضح حقيقة فرض رسوم على الطرق في 2020

الخليج ٣٦٥ نت – نفى “ياسر المسفر” المتحدث الرسمي لوزارة النقل في بيان صحفي، كل ما تم تداوله حول اعتزام الوزارة فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداءاً من عام 2020، وأضاف أن كل هذا ما هو إلا تصريحات نُسبت كذباً للوزير.

وأشار إلى أن قرار فرض رسوم على الطرق لا يزال قيد الدراسة لحين استكماله، وأضاف أن وزير النقل نبيل العامودي قد صرّح في سبتمبر الماضي أن فرض الرسوم ليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020.

وأكد أن وزارة النقل ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة أو يُسيء للوزارة، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.