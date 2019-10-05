“بالصور” أفخم سيارات يمكنك تأجيرها لدى الوفاق للتأجير

الخليج ٣٦٥ نت – لعشاق الفخامة والرقي رونق خاص يميزهم أثناء السفر، حيث أنهم يبحثون دوماً عن أكثر السيارات فخامة للتنقل بها كما يرغبون في المدن والبلاد المختلفة، ولذلك تقدم لهم شركة الوفاق للتأجير مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة الرحبة من بعض أهم علامات السيارات في العالم، لتتضمن مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة التي سنتعرف عليها اليوم. 1) مرسيدس E-Class 2019 2) مرسيدس AMG S-Class 2019 3) جينيسيس G80 2019 Advertisements 4) تويوتا لاندكروزر 2019 5) شيفروليه تاهو 2019 تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور

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