انضمام "FR Beats" إلى عائلة سيات إبيزا في السوق المصرية

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سيات في مصر، عضوا جديدا ينضم إلى عائلة "سيات إبيزا" هاتشباك الصغيرة في السوق المحلية.

وبذلك تقدم سيات إبيزا بثلاث فئات مختلفة التجهيزات "إبيزا Reference و FR، إضافة إلى الوافد الجديد FR Beats وهي الفئة المعززة بباقة تجهيزات خاصة أبرزها نظام صوتي عالى الجودة من BeatsAudio القادم من عالم Apple ! متصل بمُضخم للصوت Subwoofer.

وتعتمد سيات إبيزا على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة

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1.6 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى 192 كيلومترًا في الساعة.

وتأتي إبيزا FR Beats الجديدة بتجهيزات إضافية كذلك مثل خاصية شحن الهواتف لاسلكيا Wireless charger وشاشة عدادات المُحرك الرقمية المُتغيرة SEAT Digital Cockpit.

وإلى جانب التجهيزات الإضافية الجديدة فإن FR Beats تتمتع يكل المواصفات القياسية من إبيزا FR، مثل باقة تجهيزات FR الرياضية ونظام الترفيه وعرض البيانات بشاشة بقياس 8 بوصة مزودة بنظام SEAT Full Link الذي يسمح بربط الهاتف مع السيارة من خلال تطبيقات Apple Car Play و Android Auto و MirrorLink ونظام Bluetooth للربط اللاسلكي للهواتف المحمولة،

ويتوافر في السيارة الجديدة منافذ توصيل USB و AUX وقارئ أقراص صلبة من فئة SD، مع خاصية الدخول للسيارة وتشغيلها بدون استخدام المفتاح وجنوط رياضية قياس 17 بوصة و فتحة سقف بانوراميه متحركة ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED ومكيف هواء أوتوماتيكي مُزدوِج المناطق.

ويبلغ السعر الرسمي للفئة FR Beats الجديدة 350.000 جنيه.