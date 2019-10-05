الخليج ٣٦٥ نت – تسربت تفاصيل جديدة هامة عن كيا اوبتيما الجيل القادم، منها أن الشركة تخطط لتجاهل الجير المزدوج بسبع سرعات تماماً من اوبتيما والاكتفاء بجير اوتوماتيكي 8 سرعات لمحرك الـ 1.6 لتر، مع جير مزدوج 8 سرعات لمحرك الـ 2.5 لتر.
الشركة لا تزال تخطط لتقديم خيارات الدفع الرباعي مع عكوف الفريق حالياً على حل بعض الإشكاليات الأخيرة قبل إنتاج السيارة، ولكن قد نرى تأخراً في تقديم الدفع الرباعي ومحركات 2.5 لتر لوقت قصير.
وأخيرا تسربت قوة محرك الـ 1.6 لتر عند 178 حصان مع انتظارنا لباقي مواصفات الأداء، خاصة لمحركات 2.5 لتر.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور تفاصيل عن مواصفات كيا اوبتيما 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.