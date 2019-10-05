ظهور تفاصيل عن مواصفات كيا اوبتيما 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت تفاصيل جديدة هامة عن كيا اوبتيما الجيل القادم، منها أن الشركة تخطط لتجاهل الجير المزدوج بسبع سرعات تماماً من اوبتيما والاكتفاء بجير اوتوماتيكي 8 سرعات لمحرك الـ 1.6 لتر، مع جير مزدوج 8 سرعات لمحرك الـ 2.5 لتر.

الشركة لا تزال تخطط لتقديم خيارات الدفع الرباعي مع عكوف الفريق حالياً على حل بعض الإشكاليات الأخيرة قبل إنتاج السيارة، ولكن قد نرى تأخراً في تقديم الدفع الرباعي ومحركات 2.5 لتر لوقت قصير.

وأخيرا تسربت قوة محرك الـ 1.6 لتر عند 178 حصان مع انتظارنا لباقي مواصفات الأداء، خاصة لمحركات 2.5 لتر.