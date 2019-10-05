الخليج ٣٦٥ نت – شوقت ايسوزو لموديل دي ماكس الجديد كلياً استعداداً لتدشينه الوشيك في 11 أكتوبر، وفي الفيديو الذي نشرته ايسوزو نرى أول لمحات رسمية غير مموهة للبيك اب القادمة.
في المقدمة نلاحظ المصابيح الأمامية LED الجديدة بتصميم أكثر تعقيداً وشبك أمامي سداسي أكبر حجماً، وفي الداخلية نلاحظ زخرفات سوداء داكنة على لوحة القيادة والكونسول الأوسط، مع جير اوتوماتيكي يحمل زخرفات من الألومنيوم، وبشكل عام تبدو الداخلية أكثر فخامة من دي ماكس الحالية.
وتعتمد البيك اب الجديدة غالباً على نفس محرك التيربو ديزل سعة 3.0 لتر بأربعة سلندر والذي تم تحديثه من عامين، مع توفير محرك ديزل تيربو مزدوج آخر سعة 1.9 لتر بقوة 163 حصان وعزم دوران 360 نيوتن.متر، مع جير يدوي أو أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع رباعي.
توقعوا حصول ايسوزو دي ماكس الجديدة على أنظمة مساعدة السائق الحديثة مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي وتطبيقات أخرى مثل ابل كاربلاي واندرويد اوتو.
كانت هذه تفاصيل خبر أول نظرة رسمية على ايسوزو دي ماكس 2020 قبل تدشينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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