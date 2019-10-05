سوبارو امبريزا 2020 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت سوبارو الستار عن امبريزا 2020 الجديدة بشكل مألوف، حيث اكتفت سوبارو بتحديثات جمالية خفيفة مثل مصد أمامي جديد وشبك أمامي معدل مع تحديث المصابيح الخلفية.

كما قدمت سوبارو عدة ألوان جديدة للسيارة مع تصميم مختلف للعجلات لبعض النسخ، ومن التحديثات الأخرى نظام التنبيه للمقاعد الخلفية في حالة نسيان السائق لأطفال أو حيوانات أليفة بالخلف، مع تقديم أنظمة مساعدة للسائق بشكل قياسي للنسخ المزودة بجير CVT، مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير من مغادرة حارة الطريق، بينما نسخة Limited الأعلى في المجال حصلت على أنظمة سلامة جديدة مثل راصد النقطة العمياء والتحذير من الزحام الخلفي.

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رغم التحديثات، ارتفع سعر امبريزا 2020 بـ 100 دولار فقط (375 ريال) ليبدأ من 18,695 دولار (70,000 ريال) للسيدان، وتشمل المواصفات القياسية نوافذ كهربائية وفتح السيارة عن بعد وشاشة معلومات ترفيهية 6.5 إنش بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي.

وتعتمد جميع نسخ امبريزا الجديدة على محرك 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 152 حصان وعزم دوران 196 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي 5 سرعات أو جير CVT اختياري ونظام دفع رباعي قياسي.