انفينيتي QX50 2020 تحصل على تحديثات وتقنيات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد إعادة تصميمها لموديل عام 2019، كشفت إنفينيتي عن QX50 موديل 2020 ببعض التحديثات البارزة والتقنيات الجديدة، فبشكل قياسي، تم تزويدها بنظام ترفيهي مطور مع شاشات انفينيتي InTouch المزدوجة عالية الدقة التي تشتمل على شاشة لمسية عليا مقاس 8 بوصة وسفلى مقاس 7 بوصة، ويدعم النظام كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو أيضاً بشكل قياسي.

ويتوفر طراز 2020 بإثنين من الإصدارات التي تتصدر التشكيلة في الولايات المتحدة، وكلاهما مجهز بالكامل، فبسعر يبدأ من 48,900 دولار (183,300 ريال)، يضيف إصدار سينسوري الجديد جنوط من الألومنيوم قياس 20 بوصة ومصابيح LED أمامية متكيفة، ونظام صوتي بوز بيرفورمانس، ومقاعد جلدية وعجلة قيادة مدفأة، كما تشتمل أنظمة مساعدة السائق الإضافية على ميزة التحكم الذكي في السرعة ومراقب النقاط العمياء وتحذير مغادرة المسار.

في حين يتصدر تشكيلة QX50 إصدار اوتوجراف الجديد بسعر يبدأ من 53,850 دولار (202,000 ريال)، ويأتي محملاً بنظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق، وشاشة رأس، ونظام توجيه نشط مباشر، وتحكم مناخي ثلاثي، كما تشتمل التقنيات الإضافية على نظام التعرف على إشارات المرور، ويحصل على مقاعد خلفية جلدية فاخرة.

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وبغض النظر عن الإصدار، فإن QX50 تستمد قوتها من محرك VC توربو سعة 2.0 لتر، وهو الأول من نوعه في العالم في طراز إنتاجي، وتدعي شركة إنفينيتي أنه واحد من أكثر المحركات تقدماً على الإطلاق، ويعمل على توليد قوة 268 حصان ويقترن بناقل حركة متغير باستمرار، ويتم تقديم جميع الإصدارات بخيار دفع أمامي أو كلي.

ويشتمل طراز بيور الذي يبدأ سعره من 37,250 دولار ( ريال) على جنوط من سبائك الألمنيوم مقاس 19 بوصة ومصابيح أمامية LED ومصابيح نهارية LED، إلى جانب مكابح الطوارئ الأمامية مع نظام الكشف عن المشاة والتحذير من الاصطدام الأمامي وتحذير مغادرة المسار وتحذير النقاط العمياء والمكابح الخلفية التلقائية، وأجهزة استشعار ركن السيارة الخلفية.

في حين يضيف طراز لوكس ذو سعر 40,250 دولار ( ريال) فتحة سقف بانورامية ومصابيح ضباب LED وقضبان سقف ومرآة رؤية خلفية تعتم تلقائياً، وميزة بدء المحرك عن بعد وHomeLink، وبسعر يبدأ من 44,100 دولار ( ريال) ستحصل على طراز اسينشيال الذي يشتمل على نظام InTouch مع نظام الملاحة من إنفينيتي، وأجهزة استشعار ركن السيارة الأمامية، وفي الختام، يمكن أن تصل QX50 2020 إلى الوكالات هذا الخريف.