تعرف على مواصفات وأسعار أرخص سيارة في مصر

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة FGI وكيل علامة زوتي الصينية في مصر، عن تخفيضات على أسعار سيارتها Z100 موديل 2020، ليصل سعرها إلى 131.500 جنيه، لتصبح بذلك أرخص سيارة ملاكي في مصر.

وتحمل زوتي محركاً سعة 1000 سي سي، بقوة 75 حصان، متصل بناقل حركة عادي، مكون من 5 سرعات، ويبلغ طول السيارة 3 متر و 559 سم ، والعرض 1 متر و 620 سم ، والارتفاع

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z100

1 متر و 476 سم . والسيارة زوتيمزودة بإطارات مقاس 2360 مم وزُودت السيارة بالعديد بأنظمة التكييف والباور ستيرنج وسنتر لوك، فضلًا عن الزجاج الكهربائي الأمامي والخلفي.

وتحتوي سيارة زوتي z100 علي انظمة امان منها 2 ايرباج للراكب الامامي و السائق ونظام فرامل مانعة للانزلاق ABS ونظام EBD.

كما زودت بمفتاح بريموت کنترول وجهاز انذار وقفل مرکزي للأبواب و مرايات كهرباء و فوانيس شبورة امامية و خلفية و حساسات ركن و جنوط سبور وانذار صوتي في حالة عدم ربط أحزمة الأمان وراديو مع وصلة وMP3 وساعة رقمية ديجيتال بتابلوه العدادات.

وزودت زوتي z100 بمساحة خلفية وخاصية التحکم في زمن بقاء المصابيح الأمامية بعد اغلاق السيارة وضبط مستوى الكشافات الأمامية من الداخل و بها ايضا ميزة إنذار للصيانة بكمبيوتر تابلوه العدادات و إمکانية طي الكنبة الخلفية التي تهم الكثيرين و لا تتوافر بموديلات كثيرة حتي بالفئات الاعلي.