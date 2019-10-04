شاشة العرض العلوية بالسيارات أفضل بكثير من الوسطية.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – رفعت بعض الشركات من إمكانات سياراتها ووفرت وسائل آمنة أكثر للسائقين، وذلك من خلال إضافة شاشة العرض العلوية (Head-up Display – HUD) الشاشة العلوية الهولوجرامية التي تعرض الإرشادات اللازمة للسائق أمامه، إذ تتلقى الضوء من عارض ضوئي يُجسم المعلومات أمام أعين السائق بشكل ثلاثي الأبعاد.

تعتمد فكرة الشاشة العلوية على العارض الضوئي للمعلومات الهامة على الزجاج الأمامي، كالسرعة الحالية والسرعة القصوى وتنبيهات الاصطدام المختلفة ودرجات الحرارة والإشعارات، وهو ما يساعد السائق للحصول على كافة المعلومات التي يحتاجها دون حتى أن يحرك ناظره.

يُذكر أن الإصدار القديم من هذه الشاشات وهي “الشاشات الوسطية” والتي تعمل باللمس، كان يسبب بعضاً من التشتيت بالنسبة للسائق نظراً لوجودها على يمينه، ومن هنا جاءت فكرة الشاشة العلوية للتحكم بنظام الترفيه المعلوماتي عبر الإيماءات أو الأوامر الصوتية بدلاً من اللمس.