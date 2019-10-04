عرض المجدوعي للسيارات على تقسيط جينيسيس G80

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات، واحصل على سيارة جينيسيس واستمتع بخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات. السيارة المشمولة في العرض: جينيسيس G80 موديل 2019 القسط الشهري: من 2599 ريال مزايا العرض: بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

شامل ضريبة القيمة المضافة

التسجيل مجانا

خدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 31 أكتوبر 2019 أو حتى نفاذ الكمية

هذا العرض ساري طبقا لبرنامج الشريك المصرفي

صور السيارات المستخدمة هنا هي للإعلان فقط

الدفعة الأخيرة 35%

يبدأ معدل النسبة السنوي من 8.52%

تطبّق الشروط والأحكام صورة العرض:

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