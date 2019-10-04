عروض صيانة شيفروليه من الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، وجهز سيارتك مع أفضل عروض الصيانة من شيفروليه. مزايا العرض: تغيير زيت مع فلتر (زيت صناعي بالكامل موصى به من قبل مصنع ديكسوس)

52 نقطة فحص مختلفة

تدوير مجاني للعجلات

فحص الفرامل

فحص المكيف حجم المحرك السعر

8 سيلندر 289 ريال 6 سيلندر 209 ريال 4 سيلندر 189 ريال متوفر لدى مراكز صيانة الجميح للسيارات

مع خصم 20% على قطع الغيار و 10% على أجور اليد على أية إصلاحات مقترحة شريطة أن يتم تنفيذها خلال 40 يوم من تاريخ الفحص وبتكلفة إجمالية تتجاوز 1000 ريال. الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 31 أكتوبر، 2019

العرض يشمل جميع سيارات شفروليه ماعدا HD

العرض متوفر في مراكز صيانة الجميح للسيارات فقط

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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