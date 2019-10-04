الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور بالرد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على تغريدات إعلامي اتهمها بالإخفاق في إدارة الحركة المرورية وإغلاق المسارات، مستنكراً عدم وجود حلول هندسية للزحام.
أوضحت إدارة المرور في ردها على الإعلامي إن دورها يتمثل في رصد الكثافات المرورية بصورة يومية، وأنه ليس من اختصاصها إيجاد الحلول الهندسية والبدائل، حيث إنها من اختصاص جهات أخرى.
وأشارت الإدارة على أنها تعمل مع الجهات ذات الاختصاص على قياس حجم التدفق اليومي على الطرق، معبرة عن أملها في أن يكون لمشروع قطار الرياض دور في التخفيف من الاختناقات المرورية.
وأكدت الإدارة أيضاً على أن أحد الحلول الرئيسية لتخفيف الإزدحام المروري في المدن هي تقيد قائدي المركبات بتنظيمات السير.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يرد على إنتقاد أحد الإعلاميين بالإخفاق بإدارة الحركة المرورية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.