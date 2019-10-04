“المرور” يرد على إنتقاد أحد الإعلاميين بالإخفاق بإدارة الحركة المرورية في الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور بالرد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على تغريدات إعلامي اتهمها بالإخفاق في إدارة الحركة المرورية وإغلاق المسارات، مستنكراً عدم وجود حلول هندسية للزحام.



أوضحت إدارة المرور في ردها على الإعلامي إن دورها يتمثل في رصد الكثافات المرورية بصورة يومية، وأنه ليس من اختصاصها إيجاد الحلول الهندسية والبدائل، حيث إنها من اختصاص جهات أخرى.



وأشارت الإدارة على أنها تعمل مع الجهات ذات الاختصاص على قياس حجم التدفق اليومي على الطرق، معبرة عن أملها في أن يكون لمشروع قطار الرياض دور في التخفيف من الاختناقات المرورية.



وأكدت الإدارة أيضاً على أن أحد الحلول الرئيسية لتخفيف الإزدحام المروري في المدن هي تقيد قائدي المركبات بتنظيمات السير.