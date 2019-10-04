قواعد وقوانين غريبة تفرضها ماكلارين على ملاك سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – تنفرد شركات السيارات الفاخرة بوجود قوانين وقواعد يجب أن يتبعها ملاك سياراتها على الرغم من أنها غير رسمية بالضرورة، من هذه الشركات والتي سوف نلقي الضوء عن قوانينها اليوم هي الشركة الإنجليزية لصناعة السيارات السوبركار ماكلارين، وهي كما يلي.

1- حجز السيارة قد يصل لمدة عام



فور الإعلان عن طراز جديد من سيارات ماكلارين فإنه من المعتاد أن تكون الإصدارات محدودة، وعلى العميل الراغب في شراء نسخة من السيارة دفع سعرها بالكامل، والانتظار حتى يتم استلام السيارة والذي قد يطول إلى مدة عام كامل، لذا يجب أن يتحلى بالصبر.

2- وضع المفتاح داخل حافظة مانعة للاشارات



زادت في الفترة الأخيرة عملية سرقات السيارات بسبب اعتماد غالبية السيارات الحديثة في فتحها على المفاتيح الإلكترونية التي تعمل عن بعد، لذا أصبح اللصوص يستخدمون أجهزة خاصة لسرقة السيارات تستطيع خداع أنظمة السيارة بأنها تستقبل إشارة من مفتاح المالك عبر تكريرها وإعادة بثها نحو السيارة ومن ثم فتحها.

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لهذا من بين قواعد ماكلارين أن ملاكها يجب أن يضعوا مفاتيحهم داخل حافظات خاصة تحجب إشارات المفاتيح لمنع السارقين من الحصول عليها.

3- تغيير زيت المكابح كل عامين



طالبت ماكلارين من ملاك سياراتها تغيير زيت المكابح مرة كل عامين على الأقل، حتى في حالة عدم قيادة السيارة، وذلك لأن الزيت يختفي أثره مع مرور الوقت، وليس وفقاً للمسافة التي تقطعها السيارة.

4- الإنضمام لأحد نوادي سيارات ماكلارين



انتشرت في الفترة الأخيرة نوادي خاصة لملاك سيارات الشركات الفاخرة حول العالم، وذلك كي يلتقي ملاك السيارات الفاخرة الشهيرة في مكان موحد، وهو ما يمكنهم من التواصل معاً كي يتبادلون المعلومات عما تستطيع سيارتهم فعله، كما تتيح الشركات خصومات لأعضاء هذه النوادي.