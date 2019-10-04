بورش تتفاخر بسيارات نادرة لأمير عربي في متحفها

الخليج ٣٦٥ نت – تتفاخر بورش بضم سيارتين نادرتين إلى متحفها في ألمانيا من أصل سبعة تعود مِلكيَتهما لشيخٍ عربيٍّ أنتجتهما بورش في ثمانينيات القرن الماضي، وتعمل حاليًا على تجديدها.



حيث تضم بورش في معرضها أحياناً بعض السيارات النادرة الرائعة الذي يتبع قسمها الخاص بإنتاج السيارات حسب الطلب، ويحمل هذا القسم اسم “الصانع الحصري Exclusive Manufaktur”، وكانت قد أنشأته في ثمانينيات القرن الماضي.



وكشفت بورش على فيسبوك مجموعة صُور هذه النُسخَتَيْن النادرتين من طراز 959 والتي كانتا قد صُنِعَتا في قسمها الخاص لصانع الحصري في ثمانينات القرن العشرين خصيصًّا لأميرٍ عربي لم تُسمِّه الشركة، من أصل سبع سيارات أُنتجت له، حيث أعادها لبورش لكي تُجدِّدها وتُجري أعمال الصيانة عليها.



ولقد تميزت هذه المجموعة الخاصة بإنفراد كل سيارة بلون خاصٍ بها فقط، يتم استخدامه في طلاء جسمها الخارجي والداخلي أي يضم المقصورة أيضاً، بالإضافة إلى أن هذه المجموعة ضمت تعديلات خاصة للأمير، منها عجلة قيادة بكساء جلدي مع طباعة حروف اسم الشركة عليه PORSCHE بالضغط، وتشطيبات خشبية للمقصورة، وزينة خاصة على بعض أجزاء المقصورة.



تأتي السيارة الأولى بلون الأحمر القانٍ، بينما السيارة الأخرى بلونٍ ذهبي، وتلفت السيارة الأخيرة الأنظار باستخدام المعدن الثمين في تزيين العديد من أجزاء السيارة، مثل فتحات العادم.

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وكانت بورش قد صنعت طراز 959 في حقبة الثمانينات، وهي حقبة تميزت بانتشار السيارات الرياضية القوية بمعنى الكلمة، وكانت هذه النسخ تمتلك قوة جامحة قوية ومحرك بشاحِن توربيني مُزدوج.

وذلك لكي تشارك في مُنافسات “المجموعة ب Group B”، في بُطولة العالم للراليات WRC، كما حملت الرقم القياسي لأسرع سيارة إنتاج تجاري مع 317 كيلومتر في الساعة، وذلك العام 1986.

الجدير بالذكر فإن طراز بورش 959 قد صنع منه عدة فئاتٍ حصرية، منها “959 أس” بمُحرِّكٍ أقوى قُدرة، 508 أحصنة، وسيارةً أخرى للمُشاركة في رالي باريس – داكار.