سيارة تقليد لامبورجيني افينتادور بقوة 500 حصان معروضة للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – منذ إطلاق لامبورجيني لموديل افينتادور في 2011 وقد حاول الكثيرون تقليد السيارة بشتى الطرق، وهنا نرى واحدة من هذه المحاولات لتقليد افينتادور رودستر 2019 عبر استخدام شاسيه جنرال موتورز كامل الحجم وجسد موضوع باليد من الفولاذ والألياف الزجاجية.

ويصل طول السيارة إلى 188 إنش وعرضها 80 إنش، وهي أبعاد مطابقة لافينتادور الأصلية، مع طلاء خاص يتنقل بين الأحمر البراق أسفل الشمس والأحمر الغامق في الظل.

وتعتمد السيارة المقلدة على محرك V8 معدل سعة 6.0 لتر من كورفيت بقوة 500 حصان، مع جير اوتوماتيكي ومشغل اسطوانات ومقاعد جلدية ووسائد هوائية للسائق والركاب ونظام دفع خلفي ومكيف هواء وغيرهم.

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والآن السيارة معروضة للبيع بـ 40,000 دولار (150,000 ريال) فهل تستحق برأيكم؟