“بالفيديو” محرك هينيسي فينوم F5 قوته تتعدى 1,800 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هينيسي الأمريكية الصاعدة عن مواصفات محرك Fury تيربو مزدوج الجديد والذي سيدعم فينوم F5 هايبركار القادمة، بقوة تتعدى 1,800 حصان.
تحديداً، سجلت هينيسي 1,817 حصان وعزم دوران 1617 نيوتن.متر، ويستخدم محرك الـ V8 سعة 6.6 لتر مواد بالغة الخفة للمكونات، وقد أعلنت هينيسي ان هذه المواصفات تعدت كل توقعات الشركة.
وصرحت هينيسي: “هذه مرحلة مهمة جداً في رحلة بناء فينوم F5 الجديدة كلياً.. بقوة تتعدى 1800 حصان ووزن أقل من 1360 كيلوجرام، فينوم F5 ستوفر أفضل نسبة قوة إلى وزن في السوق، وسنبدأ الاختبارات الرسمية لاحقاً هذا العام”.
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