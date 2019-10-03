الشرطة توقف سيارة تيسلا أثناء قيادتها نفسها بنفسها

الخليج ٣٦٥ نت – مثل الكثير من قنوات اليوتيوب مؤخراً، قرر مالك قناة DragTimes اختبار ميزة الاستدعاء الذكي بتيسلا موديل 3، لكن الأمر لم يسر على ما يرام، حيث تجاوزت السيارة لافتة توقف وقام ضابط شرطة بتوقيفها على الرغم من عدم وجود أحد بداخلها، إلا أن الفيديو يثير العديد من الأسئلة، أولها هو هل يحق لضابط الشرطة توقيف سيارة بسبب مخالفات المرور داخل ساحة انتظار السيارات؟ فبالنسبة لما نعرفه، تنطبق مثل هذه القواعد على الطرق فقط.

والاجابة الأقرب إلى الصواب في هذه الحالة أن صاحب القناة هو صديق لضابط الشرطة وطلب منه التظاهر بتوقيف السيارة الكهربائية، والدليل على ذلك أيضاً أن رجال الشرطة عادة لا يتعاملون بشكل جيد مع الأشخاص الذين يصورون تصرفاتهم، خاصة إذا كانوا يقدمون لهم مخالفة، إلا أن هذا الضابط كان مرتاحاً جداً لعملية تصويره.

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ولنفترض صحة الفيديو، فلماذا قرر الشرطي عدم منح صاحب السيارة مخالفة بعد إيقافها على جانب الطريق؟ ولماذا اكتفى فقط بمحاضرة حول أهمية احترام علامات الطرق؟ كان يمكن أن يصبح أول ضابط يقوم بإعطاء مخالفة لسيارة في وضع القيادة الذاتي، وسيكون ذلك أمراً تاريخياً من الناحية القانونية.

يذكر أن صاحب السيارة قال في دفاعه عن نفسه للشرطي بأنه لم يكن يقودها، ولكن هل سيكون هذا كافياً لإسقاط التهمة عنه في حال ذهب الأمر إلى المحاكم؟ من جانبها قالت NHTSA أنها ستختبر ميزة الاستدعاء الذكي للتأكد من أنه يمكن استخدامها بأمان من قبل الكثير من الناس، وتقول معظم الأدلة حتى الآن خلاف ذلك، بما في ذلك الاختبار الذي قام به صاحب قناة DragTimes في هذا الفيديو.