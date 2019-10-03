أهم مميزات كيا سيلتوس SUV الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مع وصول كيا سيلتوس SUV الجديدة لأسواق السعودية نعرض لكم بعض أهم مميزات ومواصفات السيارة، والتي تحظى بتصميم رائع بفضل خطوط الجسد الحادة ومصابيح LED واللمسات السوداء المصقولة في مختلف أنحاء الخارجية، مع خمس تجميعات مختلفة للمحرك والجير.

الشكل الخارجي

تتمتع كيا سيلتوس بشكل أنيق بفضل التصميم الرباعي للمصابيح الأمامية وخطوط الجسد الحادة، وحتى إشارات المنعطفات حصلت على ثلاثة شرائط LED مع تصميم رأسي ثلاثي لمصابيح الضباب، مع جنوط 17 إنش وثمانية ألوان مختلفة للخارجية.

التقنيات

وتأتي سيلتوس الجديدة بشاشة لمسية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ونظام اوديو Bose بثمان مكبرات صوت وسقف شمسي كهربائي وشاشة عرض LCD بقياس 7 إنش للوحة العدادات وخاصية تهوية المقاعد وشاحن USB ونظام منع غلق المكابح وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف ومساحات قادرة على استشعار الأمطار والمزيد.

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كما حصلت السيارة على نظام تواصل متطور تسمح للمالك بتشغيل ووقف المحرك من على بعد أو فتح المكيف أو تحديد موقع السيارة وسرعتها، مع تواصل السيارة أوتوماتيكياً مع خدمات الطوارئ في حالات الحوادث.

مولدات الطاقة

وستتوفر سيلتوس بمحركين، الأول 1.6 لتر بقوة 123 حصان للفئة القياسية والمتوسطة، والثاني تيربو سعة 1.4 لتر، مع جير أوتوماتيكي للحصول على كفاءة استهلاك عالية، حيث أن محرك 1.6 لتر يستهلك 15.3 كم/لتر، في حين أن محرك 1.4 تيربو يقدم أداء أفضل قليلاً عند 16.2 كم/لتر.

وسوف تطلق السيارة بالسوق السعودي رسمياً بشهر ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأسعار حينها.