لكزس IS F سبورت 2020 تحصل على إصدار خاص جديد

الخليج ٣٦٥ نت – قامت لكزس بتوسيع تشكيلة Blackline الخاصة لديها لتتوفر في طرز IS F سبورت 2020، وسيتم انتاج 900 نسخة فقط، وستتاح في فئات IS 350 F سبورت وIS 300 F سبورت، وستبدأ الأسعار من 45,200 دولار (169,500 ريال) لطراز IS 300 بالدفع الخلفي، وترتفع إلى 50,985 دولار (191,200 ريال) لطرازIS 350 بالدفع الكلي، في حين يبلغ سعر IS 300 F سبورت Blackline بالدفع الكلي وIS 350 F سبورت Blackline بالدفع الخلفي 47,650 (178,600 ريال) و48,820 دولار (183,100 ريال) على التوالي.

تتميز هذه الإصدارات الخاصة بتصميم أنيق، حيث حصلت على جنوط F سبورت مقاس 18 بوصة وشبك أمامي مطلي بالكروم وأغطية مرايا سوداء، وتتوفر بثلاثة ألوان خارجية هي الأبيض والأزرق والأسود، وتأتي جميعها مزودة بمصابيح LED، ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ويتوفر مفتاح SmartAccess بشكل قياسي أيضاً.

ومن الداخل تأتي بمقاعد سوداء ورمادية حصرية بلمسات زرقاء توجد أيضاً على وسائد الركبتين وألواح الأبواب، كما يمكن ملاحظتها أيضاً على عجلة القيادة الخشبية المدفأة وصندوق القفازات، وبالنسبة للأداء، فتحصل إصدارات الدفع الخلفي من IS 300 Blackline على محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2.0 لتر بقوة 241 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، في حين أن إصدار الدفع الكلي من هذا الطراز يأتي بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 260 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

وإذا حصلت على طراز IS 350 F سبورت Blackline سواءً بالدفع الكلي أو الخلفي، فستحصل على محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بثمان سرعات في إصدار الدفع الخلفي، بينما يحصل طراز الدفع الكلي على ناقل حركة بست سرعات، وسوف تصل الإصدارات الخاصة إلى الوكلاء في نوفمبر من هذا العام كموديل 2020.