إليك عقوبة قيادة السيارة بدون رخصة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول العقوبات المقررة على مخالفة قيادة سيارة بدون رخصة.
حيث جاء سؤال المواطن: “ما هي مخالفة القيادة بدون رخصة؟”، وبدوره أجاب المرور على هذا السؤال بأن تلك المخالفات تندرج تحت الغرامات المقررة بجدول المخالفات رقم (5)، والذي ينص على غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال.
وتشمل المخالفات أيضاً قيادة سيارة برخصة لا تتناسب مع حجمها ونوع استخدامها، أو نقل عدد ركاب يزيد عن العدد المحدد برخصة السير، أو قيادة سيارة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة.
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