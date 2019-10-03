بيجو الفرنسية تطرح 208 الجديدة خلال نوفمبر القادم

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو، طرح سيارتها 208 الجديدة بالأسواق خلال شهر نوفمبر القادم.

ويبلغ طول 208 الجديدة 4.06 متر، وتعتمد على سواعد محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر وبقوة 55 كيلووات/75 حصان أو 74 كيلووات/100 حصان أو 96 كيلووات/131 حصان، إلى جانب محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 75 كيلووات/102 حصان.

وتتراوح السرعة القصوى للسيارة 208 الجديدة بين 170 و 208 كلم/س، مع معدل استهلاك يتراوح بين 3.2 لتر ديزل و 4.4 لتر بنزين/100 كلم.

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وتتوفر السيارة 208 الجديدة أيضا بموديل كهربائي من المقرر طرحه بالأسواق في يناير القادم بسعر يبدأ من 30 ألف و450 يورو.

ويعتمد الموديل الكهربائي على سواعد محرك

بقوة 100 كيلووات/136 حصان مع بطارية سعة 50 كيلووات ساعة، تصل بالسيارة إلى مدى السير 340 كلم، وبفضل الشاحن ثلاثي الأطوار يتم شحن ما يصل إلى 80% من سعة البطارية في غضون نصف ساعة، وتقف السرعة القصوى للموديل الكهربائي على أعتاب 150 كلم/س.

وتقدم بيجو لسيارتها 208 الجديدة العديد من التجهيزات الإضافية المستعارة من الفئات الأعلى مثل منظم السرعة الأوتوماتيكي، كما تم تجهيز السيارة بمقصورة رئيسية i-Cockpit مع عرض ثلاثي الأبعاد.